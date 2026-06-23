Возрастное ограничение 18+
Краснотурьинца осудили за уклонение от срочной службы
Фото: Краснотурьинский городской суд
Краснотурьинский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодому человеку направляли две повестки для прохождения медкомиссии в октябре 2024 года, но он не явился. Затем в марте – сентябре 2025 года он переехал в другой город и не встал на воинский учёт. В октябре 2025 года ему направили повестку через «Госуслуги», но он снова не появился.
В итоге суд пришёл к выводу, что подсудимый нарушил требования Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 328 УК РФ и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодому человеку направляли две повестки для прохождения медкомиссии в октябре 2024 года, но он не явился. Затем в марте – сентябре 2025 года он переехал в другой город и не встал на воинский учёт. В октябре 2025 года ему направили повестку через «Госуслуги», но он снова не появился.
В итоге суд пришёл к выводу, что подсудимый нарушил требования Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 328 УК РФ и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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