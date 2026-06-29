В Авито заявили, что регулирование платформенной занятости поможет сократить кадровый дефицит

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Развитие платформенной занятости после принятия профильного регулирования может стать одним из инструментов решения проблемы кадрового дефицита в России. Об этом заявил заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков на сессии Петербургского международного юридического форума.По словам Рыженкова, платформенная занятость становится для компаний привычным способом оперативно привлекать исполнителей, особенно в рабочих и линейных профессиях. Он сообщил, что, по данным сервиса «Авито Подработка», количество предложений временной занятости за год увеличилось на 52%.Еще одной темой дискуссии стал закон о регулировании цифровых платформ, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. Рыженков отметил, что для участников рынка его реализация потребует масштабной интеграции с государственными информационными системами. По его словам, работа уже ведется, хотя связана со значительными техническими затратами, и отрасль рассчитывает завершить подготовку к моменту вступления закона в силу.Также представитель «Авито» подчеркнул, что обеспечение безопасности персональных данных пользователей остается для платформы приоритетом.Глава департамента развития цифровой экономики Владимир Волошин заявил, что закон разрабатывался при участии представителей отрасли и получился сбалансированным. По его словам, сейчас цифровые платформы уже используют несколько миллионов исполнителей, среди которых более 20% составляют пенсионеры, а значительную долю — молодые матери, выбирающие гибкий формат занятости. Он также отметил, что потенциал платформенной экономики пока далеко не исчерпан. Мероприятие для возрастной категории 18+