У Екатеринбурского зоопарка появилась Веснушка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский зоопарк получил симпатичный подарок на своё 95-летие. Это пушистая молодая рысь по имени Веснушка.Веснушку служителям екатеринбургского зоопарка передали коллеги из Перми. Пушистая гостья уже прошла обязательный карантин и представлена публике. Под любопытствующими взглядами посетителей она осваивает новую территорию и знакомится с окружением.Как рассказывают в зоопарке-юбиляре, Веснушка появилась на свет 20 мая 2025 года, то есть, ей чуть больше года. Екатеринбуржцы смогут наблюдать за её взрослением в режиме реального времени. Вольер для молодой хищницы оборудован со всем комфортом: здесь есть гамаки, канаты и игрушки. По характеру Веснушка умиротворённая и стрессоустойчивая, про неё даже уже говорят, что она «спокойная как удав». Только в моменты игры она напоминает обычную домашнюю кошку – быструю и резвую.В зоопарке рацион Веснушки составляют курица, говядина и живой корм. Увидеть новую обитательницу можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт». Мероприятие для возрастной категории 18+