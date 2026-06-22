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У Екатеринбурского зоопарка появилась Веснушка

19.49 Понедельник, 29 июня 2026
Иллюстрация: AI на основании фото Екатеринбургского зоопарка
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Екатеринбургский зоопарк получил симпатичный подарок на своё 95-летие. Это пушистая молодая рысь по имени Веснушка.

Веснушку служителям екатеринбургского зоопарка передали коллеги из Перми. Пушистая гостья уже прошла обязательный карантин и представлена публике. Под любопытствующими взглядами посетителей она осваивает новую территорию и знакомится с окружением.

Как рассказывают в зоопарке-юбиляре, Веснушка появилась на свет 20 мая 2025 года, то есть, ей чуть больше года. Екатеринбуржцы смогут наблюдать за её взрослением в режиме реального времени. Вольер для молодой хищницы оборудован со всем комфортом: здесь есть гамаки, канаты и игрушки. По характеру Веснушка умиротворённая и стрессоустойчивая, про неё даже уже говорят, что она «спокойная как удав». Только в моменты игры она напоминает обычную домашнюю кошку – быструю и резвую.

В зоопарке рацион Веснушки составляют курица, говядина и живой корм. Увидеть новую обитательницу можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:14 Бассейны «Шарташ-Пляжа» Евгения Кононова устояли в апелляции: суд в Перми счёл их некапитальными
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15:46 В Екатеринбурге 150 тысяч взыскал суд со сбившей ребёнка девочки-подростка
15:02 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 29 и 30 июня
15:02 На рынке грузоперевозок растет спрос на цифровые сервисы и ИИ
14:56 Смертельное ДТП произошло на трассе «Артёмовский – Зайково»
14:04 Жительницу Московской области будут судить за работу на мошенников в Екатеринбурге
13:31 Более 700 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
12:25 Глава СК запросил доклад о сыром доме в Нижнем Тагиле
12:17 Карпинский суд вынес приговор переехавшему человека водителю фуры
11:37 Обвиняемого в убийстве у нижнетагильского Дворца ледового спорта отправили в СИЗО
10:28 В Екатеринбурге на два месяца закрыли кафе «От души» на Уралмаше
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