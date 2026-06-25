Жительницу Нижней Туры принудительно госпитализируют из-за туберкулёза

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Нижней Туры провела проверку исполнения федерального законодательства о здравоохранении. В ходе проверки было установлено, что местная жительница 1989 года рождения страдает активной формой туберкулёза и не лечится.Указанное заболевание относится к категории социально опасных и заразных, что создаёт угрозу как для самой женщины, так и для окружающих. При этом на протяжении длительного времени она уклонялась от прохождения необходимого лечения. Отказ от лечения в подобных случаях регулируется федеральным законодательством, допускающим принудительную госпитализацию. Прокуратура воспользовалась этим механизмом и направила в суд административное исковое заявление. Требование касалось принудительного помещения женщины в специализированное противотуберкулёзное учреждение.Суд рассмотрел исковые требования и удовлетворил их в полном объёме. Женщина будет госпитализирована в медицинскую туберкулёзную организацию в принудительном порядке. Помимо самого факта госпитализации, суд обязал обеспечить прохождение ею полного курса лечения. Исполнение судебного решения взято на контроль прокуратурой города. Мероприятие для возрастной категории 18+