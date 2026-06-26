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Карпинский суд вынес приговор переехавшему человека водителю фуры
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водителю фуры, который в сентябре 2025 года переехал водителя лесовоза, остановившегося на обочине на 71-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель», чтобы починить колесо, вынесли приговор.
Напомним, водитель лесовоза лежал под прицепом, а его ноги оставались на проезжей части. В какой-то момент по ним проехался грузовик. В результате пострадавшему оторвало ногу и травмировало плечо. Сам виновник происшествия с места ДТП уехал.
Фуру остановили на 176-м километре трассы. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, при осмотре грузовика сотрудники ГАИ обнаружили повреждения в районе правой фары, а также «биологические следы» потерпевшего на переднем колесе. Водителем фуры оказался 62-летний житель ХМАО.
Карпинский городской суд квалифицировал действия мужчины по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия». Признав виновным, суд с учётом смягчающих обстоятельств и признания вины назначил 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Также осуждённого лишили прав на 2 года 10 месяцев.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, взыскав с виновного 5 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, водитель лесовоза лежал под прицепом, а его ноги оставались на проезжей части. В какой-то момент по ним проехался грузовик. В результате пострадавшему оторвало ногу и травмировало плечо. Сам виновник происшествия с места ДТП уехал.
Фуру остановили на 176-м километре трассы. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, при осмотре грузовика сотрудники ГАИ обнаружили повреждения в районе правой фары, а также «биологические следы» потерпевшего на переднем колесе. Водителем фуры оказался 62-летний житель ХМАО.
Карпинский городской суд квалифицировал действия мужчины по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия». Признав виновным, суд с учётом смягчающих обстоятельств и признания вины назначил 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Также осуждённого лишили прав на 2 года 10 месяцев.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, взыскав с виновного 5 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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