На севере Свердловской области водитель грузовика переехал человека и уехал
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Жуткий инцидент произошёл на трассе Серов – Североуральск – Ивдель. На 71-м километре водитель грузового DAF переехал мужчину, чинившего свой грузовик «МАЗ».
По предварительным данным, водитель «МАЗ» ехал в сторону Серова, когда почувствовал, что у него ослабло крепление заднего левого колеса прицепа, гружёного древесиной. Ему пришлось остановиться и починить крепление. Для этого он залез под прицеп, а его ноги в это время оставались на проезжей части. В этот момент мимо него пронёсся грузовик DAF и проехался по нему, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Всё это произошло на глазах супруги водителя «МАЗа», находившейся всё это время поблизости. Она тут же сообщила о произошедшем.
На место ДТП была направлена бригада скорой, а нарядам ДПС передали информацию о скрывшемся автомобиле. Вскоре предполагаемого виновника задержали: грузовик DAF остановили на 176-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, в районе Кушвы. Задержанным оказался житель ХМАО.
Известно, что у пострадавшего мужчины тяжёлые травмы: у него оторвалась голень и травмировано плечо. Сейчас он находится в больнице Североуральска.
