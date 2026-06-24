Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в убийстве у нижнетагильского Дворца ледового спорта отправили в СИЗО
Фото: Дзержинский районный суд Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле избрали меру пресечения местному жителю Арсену Саркисяну, обвиняемому в убийстве мужчины возле Дворца ледового спорта в Дзержинском районе.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 июня 2026 года. По версии следствия, Сяркисян застрелил потерпевшего.
По решению Дзержинского районного суда Арсен Саркисян отправится в СИЗО, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – по 24 августа 2026 года.
Постановление ещё может быть обжаловано.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 июня 2026 года. По версии следствия, Сяркисян застрелил потерпевшего.
По решению Дзержинского районного суда Арсен Саркисян отправится в СИЗО, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – по 24 августа 2026 года.
Постановление ещё может быть обжаловано.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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