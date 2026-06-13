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В Алапаевском районе водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

17.29 Суббота, 20 июня 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Смертельная авария произошла сегодня около 02.30 на 70-м километре автодороги «Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское», сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны посёлка Болотовское в условиях тумана и тёмного времени суток. На участке дороги он сбил 49-летнюю жительницу посёлка Махнёво, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

После ДТП молодой человек оставил автомобиль на месте аварии и скрылся. О произошедшем в полицию сообщил очевидец, обнаруживший погибшую женщину. Водителя объявили в розыск, однако спустя пять часов он самостоятельно прибыл в отдел полиции для дачи показаний.
В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель не имел права управления транспортными средствами.

Во время опроса молодой человек пояснил, что из-за плохой видимости не заметил пешехода. По его словам, сначала он решил, что сбил собаку, а когда понял, что под колёса попал человек, испугался и покинул место ДТП на другом автомобиле.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в отношении водителя составлены административные материалы за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение требований к светопропусканию стёкол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела для правовой оценки действий молодого человека, связанных с оставлением места ДТП и управлением автомобилем без водительского удостоверения.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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