Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 23 июня, в 08.37 в Каменске-Уральском на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №24 на бульваре Парижской Коммуны 41-летний водитель Hyundai ix35 сбил 17-летнего подростка.
По данным УГИБДД по Свердловской области, молодой человек пересекал дорогу на СИМ (о каком средстве идёт речь, не уточняется), не спешившись.
На водителя Hyundai составили два протокола по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). На подростка также возбудили дело об административном правонарушении, но уже по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД). Также его законного представителя могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, молодой человек пересекал дорогу на СИМ (о каком средстве идёт речь, не уточняется), не спешившись.
«В результате дорожного происшествия пострадал 17-летний водитель СИМ, с травмами доставлен в больницу города Каменска-Уральского, где медики оказали ему необходимую помощь»,
– сказали в управлении.
На водителя Hyundai составили два протокола по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). На подростка также возбудили дело об административном правонарушении, но уже по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД). Также его законного представителя могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию