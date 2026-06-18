В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ





– сказали в управлении. «В результате дорожного происшествия пострадал 17-летний водитель СИМ, с травмами доставлен в больницу города Каменска-Уральского, где медики оказали ему необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 23 июня, в 08.37 в Каменске-Уральском на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №24 на бульваре Парижской Коммуны 41-летний водитель Hyundai ix35 сбил 17-летнего подростка.По данным УГИБДД по Свердловской области, молодой человек пересекал дорогу на СИМ (о каком средстве идёт речь, не уточняется), не спешившись.На водителя Hyundai составили два протокола по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). На подростка также возбудили дело об административном правонарушении, но уже по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД). Также его законного представителя могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Мероприятие для возрастной категории 18+