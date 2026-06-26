Глава СК запросил доклад о сыром доме в Нижнем Тагиле





пишет Следком. «Сообщается, что один из домов находится в ненадлежащем состоянии: течет крыша, в фундаменте появились трещины, подвалы затоплены. Управляющая компания на обращения жильцов не реагирует»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад после сообщений в соцсетях о проблеме жильцов одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мероприятие для возрастной категории 18+