Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад о сыром доме в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад после сообщений в соцсетях о проблеме жильцов одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сообщается, что один из домов находится в ненадлежащем состоянии: течет крыша, в фундаменте появились трещины, подвалы затоплены. Управляющая компания на обращения жильцов не реагирует»,
– пишет Следком.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд запретил работу двух АЗС в Нижнем Тагиле
20 июня 2026
20 июня 2026