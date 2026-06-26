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Глава СК запросил доклад о сыром доме в Нижнем Тагиле

12.25 Понедельник, 29 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад после сообщений в соцсетях о проблеме жильцов одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.

«Сообщается, что один из домов находится в ненадлежащем состоянии: течет крыша, в фундаменте появились трещины, подвалы затоплены. Управляющая компания на обращения жильцов не реагирует»,

пишет Следком.


По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:14 Под Екатеринбургом 71-летний водитель погиб в лобовом столкновении с грузовиком
16:36 Власти рассказали о ходе восстановления Кушвы после урагана
14:46 Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Екатеринбурге
13:58 Символ Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге получил имя
12:51 Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале недели
11:46 Один человек погиб при пожарах в Свердловской области за минувшие сутки
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