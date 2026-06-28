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Человек погиб при пожаре в свердловском селе Толмачёва
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали пять пожаров. Один из них закончился трагически.
Как рассказали в региональном МЧС, в селе Толмачёва Алапаевского района на улице Советской сгорел автомобиль. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Потушили его за шесть минут. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в региональном МЧС, в селе Толмачёва Алапаевского района на улице Советской сгорел автомобиль. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Потушили его за шесть минут. Мероприятие для возрастной категории 18+
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