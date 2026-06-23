Мотоцикл, автобус и легковушка столкнулись в Екатеринбурге





– рассказали в пресс-группе. «В результате ДТП водитель мотоцикла, находившийся в защитном шлеме, получил травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 28 июня, примерно в 12.35 в Екатеринбурге возле дома №44 на улице Евгения Савкова столкнулись мотоцикл Yamaha, автобус «СИМАЗ» и легковой автомобиль Jetour. В результате ДТП пострадал мотоциклист.По данным городской ГИБДД, мотоциклист врезался в стоящий посреди дороги автобус: он был неисправен, в связи с чем ждал эвакуатор. От удара мотоцикл отбросило на встречную сторону, где в этот момент ехал легковой автомобиль.Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, страховой полис у водителя отсутствовал. В связи с этим на байкера составили протоколы: по части 1 статьи 12.1 и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+