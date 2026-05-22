Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки потушили 32,3 гектара лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки специалисты Уральской авиабазы ликвидировали четыре лесных пожара в Свердловской области. Возгорания удалось потушить в Ивдельском, Серовском и Тугулымском муниципальных округах, а также в муниципальном округе Ревда. Общая площадь пожаров составила 32,3 гектара, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Одновременно продолжается тушение крупного пожара в Ивдельском лесничестве. На месте работают более 100 человек, задействованы 15 единиц техники и вертолёт Ми-8.
Как рассказал заместитель директора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, границы возгорания удаётся удерживать вдали от населённых пунктов, а работы ведутся круглосуточно. По его словам, ситуацию осложняет большое количество сухого валежника, который быстро воспламеняется. Для локализации огня специалисты применяют технологию встречного пала, поэтому площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. гектаров. В ведомстве уточнили, что речь идёт о контролируемом горении хвойной подстилки, сухой травы и мелких кустарников.
Напомним, что в начале пятницы площадь пожара составляла 800 гектаров, накануне она увеличилась до 1 116 гектаров, а сегодня достигла 1 500 гектаров.
По данным департамента информационной политики региона, с начала 2026 года в Свердловской области произошло 71 лесное возгорание, 70 из них удалось ликвидировать в первые сутки. Общая площадь пожаров составила около 2 тыс. гектаров.
Кроме того, живым нашли лесничего Валерия Гурина, который пропал во время тушения пожара под Ивделем и не выходил на связь три дня.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Одновременно продолжается тушение крупного пожара в Ивдельском лесничестве. На месте работают более 100 человек, задействованы 15 единиц техники и вертолёт Ми-8.
Как рассказал заместитель директора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, границы возгорания удаётся удерживать вдали от населённых пунктов, а работы ведутся круглосуточно. По его словам, ситуацию осложняет большое количество сухого валежника, который быстро воспламеняется. Для локализации огня специалисты применяют технологию встречного пала, поэтому площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. гектаров. В ведомстве уточнили, что речь идёт о контролируемом горении хвойной подстилки, сухой травы и мелких кустарников.
Напомним, что в начале пятницы площадь пожара составляла 800 гектаров, накануне она увеличилась до 1 116 гектаров, а сегодня достигла 1 500 гектаров.
По данным департамента информационной политики региона, с начала 2026 года в Свердловской области произошло 71 лесное возгорание, 70 из них удалось ликвидировать в первые сутки. Общая площадь пожаров составила около 2 тыс. гектаров.
Кроме того, живым нашли лесничего Валерия Гурина, который пропал во время тушения пожара под Ивделем и не выходил на связь три дня.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Женщину спасли на пожаре в Екатеринбурге, за сутки в Свердловской области потушили 16 возгораний
24 мая 2026
24 мая 2026