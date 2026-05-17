В лесу под Ивделем пропал мужчина во время тушения пожара

В Ивдельском округе разыскивают 63-летнего Гурина Валерия Дмитриевича, который пропал 20 мая во время участия в тушении лесного пожара, сообщили в полиции Ивделя. Мужчина находился в 64 квартале Тошемского лесничества, примерно в 16 км от поселка Северный, после чего ушел в неизвестном направлении, и его местонахождение до сих пор не установлено.По данным полиции Ивделя, пропавший был одет в синюю бейсболку с надписью «Берегите лес от пожара», темно-синюю джинсовую куртку, синие джинсы и синие кроссовки.В полиции Ивделя просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, незамедлительно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» по телефонам 902 или 2-24-42.Мероприятие для возрастной категории 18+