В Свердловской области площадь лесных пожаров превысила 1000 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают бороться с природными пожарами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории лесного фонда региона специалисты ведут активное тушение трёх возгораний.
По состоянию на 02.00 23 мая в области действовали три лесных пожара на площади 1 116 гектаров.
Днём ранее в Свердловской области фиксировали один пожар на землях лесного фонда, площадь которого составляла 800 гектаров.
Всего 23 мая в России проводились работы по активному тушению 64 лесных пожаров общей площадью 228 689 гектаров.
