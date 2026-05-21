Возрастное ограничение 18+
До 800 гектаров выросла площадь лесного пожара в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесного пожара за сутки увеличилась более чем в шесть раз. Об этом говорится в сводке ФБУ «Авиалесоохрана».
Накануне лесопожарная служба сообщала об огне на площади 130 гектаров. Сегодня «Авиалесоохрана» сообщила, что его площадь возросла до 800 гектаров.
По данным на 02.00 22 мая, в России действовали 61 лесной пожар на общей площади, пройденной огнём, 153 990 гектаров. Мероприятие для возрастной категории 18+
Накануне лесопожарная служба сообщала об огне на площади 130 гектаров. Сегодня «Авиалесоохрана» сообщила, что его площадь возросла до 800 гектаров.
По данным на 02.00 22 мая, в России действовали 61 лесной пожар на общей площади, пройденной огнём, 153 990 гектаров. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию