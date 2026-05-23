Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 1,5 тысяч гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают бороться с природными пожарами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории лесного фонда региона специалисты ведут активное тушение одного возгорания.
По состоянию на 02.00 24 мая в области действовал один лесной пожар на площади 1 500 гектаров.
Днём ранее в Свердловской области также фиксировали три пожара на землях лесного фонда, общая площадь которых составляла 1 116 гектаров.
Всего в России проводились работы по активному тушению 45 лесных пожаров общей площадью 164 154 гектара. Мероприятие для возрастной категории 18+
По состоянию на 02.00 24 мая в области действовал один лесной пожар на площади 1 500 гектаров.
Днём ранее в Свердловской области также фиксировали три пожара на землях лесного фонда, общая площадь которых составляла 1 116 гектаров.
Всего в России проводились работы по активному тушению 45 лесных пожаров общей площадью 164 154 гектара. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию