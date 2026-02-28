Возрастное ограничение 18+
В Алапаевском районе водитель Opel уснул за рулём и столкнулся с Nissan со встречки
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Алапаевском районе на 74-м километре трассы «Нижняя Салда – Алапаевск» 67-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Wingroad.
В результате ДТП водитель Opel не пострадал, а 71-летнего водителя Nissan госпитализировали в реанимационное отделение ближайшей больницы.
В беседе водитель Opel Astra пояснил, что стал засыпать и не заметил, как выехал на встречную полосу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области. В отношении водителя возбуждено административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.
В результате ДТП водитель Opel не пострадал, а 71-летнего водителя Nissan госпитализировали в реанимационное отделение ближайшей больницы.
В беседе водитель Opel Astra пояснил, что стал засыпать и не заметил, как выехал на встречную полосу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области. В отношении водителя возбуждено административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.
«Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению ПДД и напоминает: управление транспортным средством в состоянии усталости или сонливости недопустимо. Снижение концентрации внимания и замедленная реакция могут привести к трагическим последствиям»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– напомнили в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Госавтоинспекция отстранила сотни водителей: итоги дорожной недели в Свердловской области
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Один человек погиб в ДТП под Режом
27 февраля 2026
27 февраля 2026