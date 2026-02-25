Возрастное ограничение 18+
Вернувшую долг незрячей соседке «фантиками» жительнице Серова вынесли приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове вынесли приговор местной жительнице, которая взяла в долг у пожилой соседки с инвалидностью по зрению 40 тысяч рублей, а вернула «фантики».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина вернула соседке муляжи пятитысячных купюр, которые достала из игрушки «Бабломет», а та из-за проблем со зрением не поняла, что деньги фальшивые. Вскоре обман вскрылся, и на недобросовестную заёмщицу возбудили уголовное дело.
Серовской городской суд признал женщину виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также суд обязал осуждённую вернуть заёмные средства.
Приговор ещё может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина вернула соседке муляжи пятитысячных купюр, которые достала из игрушки «Бабломет», а та из-за проблем со зрением не поняла, что деньги фальшивые. Вскоре обман вскрылся, и на недобросовестную заёмщицу возбудили уголовное дело.
Серовской городской суд признал женщину виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также суд обязал осуждённую вернуть заёмные средства.
Приговор ещё может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-депутата гордумы Артёмовского осудили за мошенничество
25 февраля 2026
25 февраля 2026