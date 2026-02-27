Возрастное ограничение 18+
К длительному сроку приговорили жителя Ивделя за убийство родного дяди
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ивделе вынесли приговор 36‑летнему местному жителю, который в ночь на 4 декабря 2025 года зарезал родного дядю.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, конфликт между родственниками произошёл на фоне распития спиртного. Когда ссора достигла своего апогея, мужчина схватил нож и вонзил его дяде в живот. Несмотря на то что родственник начал истекать кровью, племянник не вызвал скорую помощь. Вместо этого он лёг спать.
В ходе следствия мужчина утверждал, что дядя сам напал на него, и он был вынужден защищаться. Однако озвученные прокурором доказательства опровергали эту версию.
В итоге Ивдельский городской суд приговорил подсудимого к 9 годам 15 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
