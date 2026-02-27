Возрастное ограничение 18+
Крупный штраф назначили жительнице Верхней Пышмы за фиктивную регистрацию иностранцев
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме вынесли приговор местной жительнице, которая прописала в своём садовом доме 57 иностранных граждан, зная, что жить они там не будут.
По данным прокуратуры Свердловской области, за помощь с регистрацией иностранцы помогали ей в быту и хозяйстве.
Верхнепышминский городской суд признал хозяйку виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Мероприятие для возрастной категории 18+
