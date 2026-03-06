Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверяет информацию о драке в нижнетагильской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ о том, что ученица школы № 45 причинила травмы сверстнику. Сообщение о происшествии ранее распространил телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По предварительным данным, инцидент произошёл в четверг, 5 марта, после третьего урока. Во время перемены шестиклассница ударила ученика из параллельного класса по голове и туловищу.
Прокуратура Тагилстроевского района проверяет достоверность опубликованных сведений и уточняет все обстоятельства случившегося. В рамках надзорных мероприятий будут опрошены директор и сотрудники школы, чтобы выяснить, какая профилактическая работа ведётся с подростками в образовательном учреждении.
Кроме того, органы прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и проверят действия органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения среди школьников.
