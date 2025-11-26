Возрастное ограничение 18+

На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница

20.23 Понедельник, 1 декабря 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня утром в посёлке Новоуткинск Первоуральского района Свердловской области погибла несовершеннолетняя девочка. Смерть ребёнка наступила в результате наезда автомобиля.

Смертельное ДТП случилось 1 декабря примерно в 08.45 на поселковой улице Карла Маркса. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 14-летнюю школьницу. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

По предварительной информации, девочка вместе со сверстниками переходила дорогу, направляясь к остановке школьного автобуса. На неё наехал автомобиль «Ford Fusion», за рулём которого находился 40-летний водитель.

В ходе первоначального опроса выяснилось, что в момент происшествия водитель иномарки отвлёкся на разговор с пассажиром. В ходе дальнейших проверочных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции были установлены новые шокирующие обстоятельства. Выяснилось, что водитель, совершивший наезд, не имел действующего водительского удостоверения, так как срок его действия истёк. Кроме того, при проведении освидетельствования у мужчины были выявлены признаки состояния опьянения. Для подтверждения этого факта биологические пробы водителя направлены на химико-токсикологическую экспертизу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
