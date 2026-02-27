Возрастное ограничение 18+
Областной суд поставил точку в деле блуждающих ревдинских свиней
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отказал фермеру из Ревды в просьбе не забирать у него свиней, которые свободно гуляют по всему городу.
Напомним, претензии к фермеру возникли из‑за того, что он содержит своих животных без загонов и помещений. Это нередко приводило к тому, что свиньи разбредались по разным районам города, где оставляли продукты своей жизнедеятельности. Особую тревогу у местных властей вызывало то, что животные справляют нужду возле водоёма, из которого пьют не только они, но и другие звери.
В 2024 году суд по иску прокурора обязал фермера решить эту проблему, но хозяин животных так ничего и не сделал. В 2025 году судебный пристав обратился в суд с просьбой решить вопрос иначе, и суд постановил передать свиней на ферму в селе Кленовское. Владелец животных оспорил это решение, но безуспешно.
Напомним, претензии к фермеру возникли из‑за того, что он содержит своих животных без загонов и помещений. Это нередко приводило к тому, что свиньи разбредались по разным районам города, где оставляли продукты своей жизнедеятельности. Особую тревогу у местных властей вызывало то, что животные справляют нужду возле водоёма, из которого пьют не только они, но и другие звери.
В 2024 году суд по иску прокурора обязал фермера решить эту проблему, но хозяин животных так ничего и не сделал. В 2025 году судебный пристав обратился в суд с просьбой решить вопрос иначе, и суд постановил передать свиней на ферму в селе Кленовское. Владелец животных оспорил это решение, но безуспешно.
«Свердловский областной суд, рассмотрев частную жалобу заявителя и материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Определение Ревдинского городского суда об отлове блуждающих свиней и передаче поголовья другому фермеру вступило в законную силу»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За «цветную» воду в Лесном оштрафовали «Т Плюс»
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
25 февраля 2026
25 февраля 2026