Возрастное ограничение 18+

Областной суд поставил точку в деле блуждающих ревдинских свиней

13.11 Среда, 4 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд отказал фермеру из Ревды в просьбе не забирать у него свиней, которые свободно гуляют по всему городу.

Напомним, претензии к фермеру возникли из‑за того, что он содержит своих животных без загонов и помещений. Это нередко приводило к тому, что свиньи разбредались по разным районам города, где оставляли продукты своей жизнедеятельности. Особую тревогу у местных властей вызывало то, что животные справляют нужду возле водоёма, из которого пьют не только они, но и другие звери.

В 2024 году суд по иску прокурора обязал фермера решить эту проблему, но хозяин животных так ничего и не сделал. В 2025 году судебный пристав обратился в суд с просьбой решить вопрос иначе, и суд постановил передать свиней на ферму в селе Кленовское. Владелец животных оспорил это решение, но безуспешно.

«Свердловский областной суд, рассмотрев частную жалобу заявителя и материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Определение Ревдинского городского суда об отлове блуждающих свиней и передаче поголовья другому фермеру вступило в законную силу»,

сообщили в суде.



Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
27 февраля 2026
За «цветную» воду в Лесном оштрафовали «Т Плюс»
26 февраля 2026
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
25 февраля 2026
Погубившему в ДТП двух человек сыну полковника Росгвардии облсуд отказал в УДО
27 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:28 Екатеринбурженка пыталась попасть в здание суда с клинком в трости
13:11 Областной суд поставил точку в деле блуждающих ревдинских свиней
12:13 Экс‑руководительницу бисертского архива будут судить за хищение казённых средств
12:03 Крупный штраф назначили жительнице Верхней Пышмы за фиктивную регистрацию иностранцев
11:19 Более трети уралочек записываются на бьюти-процедуры перед 8 Марта
10:24 Вернувшую долг незрячей соседке «фантиками» жительнице Серова вынесли приговор
10:16 Екатеринбург заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей
09:49 В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
09:07 В Алапаевском районе водитель Opel уснул за рулём и столкнулся с Nissan со встречки
08:45 В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
21:22 На догхантеров Екатеринбурга наконец-то обратили внимание следственные органы
20:39 «Сладкая жизнь» возвращается на большой экран в Екатеринбурге
20:16 В Камышлове задержаны организаторы «пыточного» приюта для животных
19:30 В Доме Поклевских-Козелл расскажут о связи царской династии с главным музеем Урала
19:14 Свердловская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за февраль
19:02 На трассе Екатеринбург — Тюмень временно изменится схема движения
16:44 Кассация утвердила оправдательный приговор екатеринбургскому предпринимателю Насими Мамедову
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
13:28 Екатеринбурженка пыталась попасть в здание суда с клинком в трости
13:11 Областной суд поставил точку в деле блуждающих ревдинских свиней
12:13 Экс‑руководительницу бисертского архива будут судить за хищение казённых средств
12:03 Крупный штраф назначили жительнице Верхней Пышмы за фиктивную регистрацию иностранцев
11:19 Более трети уралочек записываются на бьюти-процедуры перед 8 Марта
10:24 Вернувшую долг незрячей соседке «фантиками» жительнице Серова вынесли приговор
10:16 Екатеринбург заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей
09:49 В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
09:07 В Алапаевском районе водитель Opel уснул за рулём и столкнулся с Nissan со встречки
08:45 В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
21:22 На догхантеров Екатеринбурга наконец-то обратили внимание следственные органы
20:39 «Сладкая жизнь» возвращается на большой экран в Екатеринбурге
20:16 В Камышлове задержаны организаторы «пыточного» приюта для животных
19:30 В Доме Поклевских-Козелл расскажут о связи царской династии с главным музеем Урала
19:14 Свердловская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за февраль
19:02 На трассе Екатеринбург — Тюмень временно изменится схема движения
16:44 Кассация утвердила оправдательный приговор екатеринбургскому предпринимателю Насими Мамедову
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK