Возрастное ограничение 18+

Екатеринбург заработал на туристическом 144 миллиона рублей

10.16 Среда, 4 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
За год Екатеринбурга заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей. Такие данные на заседании общественного совета накануне привела начальница отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

По её словам, в 2025 году в реестре классифицированных средств размещения Свердловской области было зарегистрировано 382 объекта, из них в Екатеринбурге – 277 объектов. Однако отчётность за минувший год предоставили не все: налоговая получила отчёты от 335 юридических лиц и предпринимателей (около 90 % от общего числа). На основе этих данных областная ФНС подсчитала, что Свердловская область заработала 169,5 миллиона рублей, из которых основную долю составили налоговые поступления в уральской столице – 144 миллиона рублей.

Юлия Смирнягина также отметила, что таким образом регион занял пятое место по туристическому налогу.

«То есть объём поступлений немаленький. Чтобы оценить, насколько это эффективно введение турналога, необходимо время, но увидев показатели города Екатеринбурга, я думаю, что перспектива неплохая»,

– сказала Смирнягина.


Напомним, туристический налог в Екатеринбурге начал действовать с 1 января 2025 года.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области 21 человека обвиняют в хищении 1,4 миллиона рублей под видом комиссии при аренде
26 февраля 2026
В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
03 марта 2026
В Кировграде опекуна признали виновным в хищении 1,4 миллиона рублей у ребёнка
26 февраля 2026
В центре Екатеринбурга приставы арестовали BMW должника во время его обеда
02 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:24 Вернувшую долг незрячей соседке «фантиками» жительнице Серова вынесли приговор
10:16 Екатеринбург заработал на туристическом 144 миллиона рублей
09:49 В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
09:07 В Алапаевском районе водитель Opel уснул за рулём и столкнулся с Nissan со встречки
08:45 В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
21:22 На догхантеров Екатеринбурга наконец-то обратили внимание следственные органы
20:39 «Сладкая жизнь» возвращается на большой экран в Екатеринбурге
20:16 В Камышлове задержаны организаторы «пыточного» приюта для животных
19:30 В Доме Поклевских-Козелл расскажут о связи царской династии с главным музеем Урала
19:14 Свердловская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за февраль
19:02 На трассе Екатеринбург — Тюмень временно изменится схема движения
16:44 Кассация утвердила оправдательный приговор екатеринбургскому предпринимателю Насими Мамедову
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
12:23 Более 200 школьников приехали в Свердловскую область на зимние «Президентские состязания»
11:55 В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении
11:46 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась на 8% за неделю
11:33 В Екатеринбурге ночью ограничат движение у ТРЦ «Карнавал» из-за антитеррористических учений
11:04 В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
10:24 Вернувшую долг незрячей соседке «фантиками» жительнице Серова вынесли приговор
10:16 Екатеринбург заработал на туристическом 144 миллиона рублей
09:49 В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
09:07 В Алапаевском районе водитель Opel уснул за рулём и столкнулся с Nissan со встречки
08:45 В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
21:22 На догхантеров Екатеринбурга наконец-то обратили внимание следственные органы
20:39 «Сладкая жизнь» возвращается на большой экран в Екатеринбурге
20:16 В Камышлове задержаны организаторы «пыточного» приюта для животных
19:30 В Доме Поклевских-Козелл расскажут о связи царской династии с главным музеем Урала
19:14 Свердловская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за февраль
19:02 На трассе Екатеринбург — Тюмень временно изменится схема движения
16:44 Кассация утвердила оправдательный приговор екатеринбургскому предпринимателю Насими Мамедову
15:57 В Свердловской области запустили бесплатный курс по кибербезопасности
15:53 Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность
15:30 Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
15:20 Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
14:53 В Екатеринбурге ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонного предприятия
14:01 Свердловские власти напомнили об обязанности управляшек полностью убирать дворы через 12 часов после снегопада
13:36 В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
13:07 Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
12:48 Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
12:23 Более 200 школьников приехали в Свердловскую область на зимние «Президентские состязания»
11:55 В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении
11:46 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась на 8% за неделю
11:33 В Екатеринбурге ночью ограничат движение у ТРЦ «Карнавал» из-за антитеррористических учений
11:04 В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK