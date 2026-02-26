Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург заработал на туристическом 144 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За год Екатеринбурга заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей. Такие данные на заседании общественного совета накануне привела начальница отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.
По её словам, в 2025 году в реестре классифицированных средств размещения Свердловской области было зарегистрировано 382 объекта, из них в Екатеринбурге – 277 объектов. Однако отчётность за минувший год предоставили не все: налоговая получила отчёты от 335 юридических лиц и предпринимателей (около 90 % от общего числа). На основе этих данных областная ФНС подсчитала, что Свердловская область заработала 169,5 миллиона рублей, из которых основную долю составили налоговые поступления в уральской столице – 144 миллиона рублей.
Юлия Смирнягина также отметила, что таким образом регион занял пятое место по туристическому налогу.
Напомним, туристический налог в Екатеринбурге начал действовать с 1 января 2025 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
По её словам, в 2025 году в реестре классифицированных средств размещения Свердловской области было зарегистрировано 382 объекта, из них в Екатеринбурге – 277 объектов. Однако отчётность за минувший год предоставили не все: налоговая получила отчёты от 335 юридических лиц и предпринимателей (около 90 % от общего числа). На основе этих данных областная ФНС подсчитала, что Свердловская область заработала 169,5 миллиона рублей, из которых основную долю составили налоговые поступления в уральской столице – 144 миллиона рублей.
Юлия Смирнягина также отметила, что таким образом регион занял пятое место по туристическому налогу.
«То есть объём поступлений немаленький. Чтобы оценить, насколько это эффективно введение турналога, необходимо время, но увидев показатели города Екатеринбурга, я думаю, что перспектива неплохая»,
– сказала Смирнягина.
Напомним, туристический налог в Екатеринбурге начал действовать с 1 января 2025 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области 21 человека обвиняют в хищении 1,4 миллиона рублей под видом комиссии при аренде
26 февраля 2026
26 февраля 2026
В Свердловской области незаконные рубки выросли вдвое
03 марта 2026
03 марта 2026