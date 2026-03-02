Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в рамках всероссийской плановой проверки систем оповещения включат сирены и громкоговорители.
В региональном управлении МЧС сообщают, что они заработают сегодня в 10.40 по местному времени.
В ведомстве просят не беспокоиться и напоминают, что в случае реального сигнала тревоги нужно сохранить спокойствие и включить телевизор или радио, чтобы прослушать сообщение.
«В ходе проверки запустят электросирены и громкоговорители, а также заместят эфир общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"»,
– рассказали в пресс-службе спасателей.
