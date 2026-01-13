Возрастное ограничение 18+
Прокуратура обжаловала УДО погубившего в ДТП двух человек сына полковника Росгвардии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура обжаловала постановление об условно-досрочном освобождении Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, который 4 августа 2019 года на огромной скорости влетел в стоявшее на светофоре такси в центре Екатеринбурга.
Напомним, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, в который въехал Васильев. Ещё один человек пострадал в аварии. В мае 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 8 годам 11 месяцам в исправительной колонии общего режима. Позже оставшиеся 3 года 11 месяцев 21 дней лишения свободы Верхотурский районный суд заменил принудительными работами в исправительном центре.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области в декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания Владимира Васильева. На момент рассмотрения ходатайства адвоката об УДО неотбытая часть назначенного Васильеву наказания составила 1 год 4 месяца.
Прокуратура не согласилась с мнением суда и обжаловала постановление. Согласно позиции прокуратуры, Васильев не полностью возместил ущерб потерпевшим, а также как пешеход нарушал ПДД (переходил в неположенном месте).
Напомним, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, в который въехал Васильев. Ещё один человек пострадал в аварии. В мае 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 8 годам 11 месяцам в исправительной колонии общего режима. Позже оставшиеся 3 года 11 месяцев 21 дней лишения свободы Верхотурский районный суд заменил принудительными работами в исправительном центре.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области в декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания Владимира Васильева. На момент рассмотрения ходатайства адвоката об УДО неотбытая часть назначенного Васильеву наказания составила 1 год 4 месяца.
«Суд посчитал, что осуждённый характеризуется положительно, погасил большую часть исковых обязательств перед потерпевшими, поощрялся администрацией исправительного учреждения, в силу чего может быть освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания»,
– рассказали в прокуратуре.
Прокуратура не согласилась с мнением суда и обжаловала постановление. Согласно позиции прокуратуры, Васильев не полностью возместил ущерб потерпевшим, а также как пешеход нарушал ПДД (переходил в неположенном месте).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Родителей подростков, порезавших сверстника, обязали выплатить моральную компенсацию в Верхней Пышме
13 января 2026
13 января 2026