После смерти подростка в туалете екатеринбургской школы возбудили уголовное дело

– говорится в сообщении областного СКР.

«Для тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путём, территориальным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности»,