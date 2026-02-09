Возрастное ограничение 18+
После смерти подростка в туалете екатеринбургской школы возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ученика девятого класса екатеринбургской школы №181.
Ранее сообщалось, что ученику стало плохо после урока физкультуры. На перемене он ушёл в туалет и потерял сознание. Ему вызвали скорую, но прибывшие в школу медики не смогли его спасти.
Одна из учащихся школы, в которой произошла трагедия, рассказала изданию «Инцидент Екатеринбург», что у скончавшегося юноши был аппарат для сердца. Она предположила, что устройство могло сломаться.
Чуть позже в мэрии сообщили, что подросток состоял на учёте у кардиолога и кардиохирурга.
«Для тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путём, территориальным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности»,
– говорится в сообщении областного СКР.
Чуть позже в мэрии сообщили, что подросток состоял на учёте у кардиолога и кардиохирурга.
