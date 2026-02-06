На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Кировоградской зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В нём пострадала молодая пешеходка.Инцидент случился в ночь на 10 февраля, примерно в 00.15, во дворе дома №7 по улице Кировградской.Согласно сообщениям городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на 22-летнюю девушку. Пострадавшая двигалась по дворовой территории в попутном направлении, спиной к транспортному средству. В результате наезда девушка получила ушибы и была доставлена на машине «Скорой» в городскую больницу №23. Медики оказывают ей необходимую помощь.За рулём автомобиля находился 49-летний житель Екатеринбурга с общим водительским стажем 18 лет. На месте ДТП он прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое дало отрицательный результат. Однако позже водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования по направлению сотрудников ГИБДД. Также было установлено, что у мужчины отсутствовал действующий полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В отношении него уже составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ.На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые замеры. В настоящее время по факту происшествия проводится полная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Мероприятие для возрастной категории 18+