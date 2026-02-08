«КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший понедельник, 9 февраля, на 227-м километре трассы «Екатеринбург – Серов» в Нижнетуринском районе столкнулись два грузовика и легковушка.По предварительным данным, водитель «КАМАЗа», ехавший в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и врезался во впереди идущий грузовой автофургон «АФ 579900-02» и Opel Mokka. От удара фургон опрокинулся, а легковушку выкинуло на встречную полосу — к счастью, к новым столкновениям это не привело.В результате ДТП пострадал 60-летний водитель автофургона. Люди в Opel не пострадали.На водителя составили два протокола: по статье 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции и по статье 12.27 КоАП РФ за невыставление знака аварийной остановки. При беседе выяснилось, что водитель поворачивал направо, но не включил поворотник. Мероприятие для возрастной категории 18+