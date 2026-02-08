Возрастное ограничение 18+
«КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 9 февраля, на 227-м километре трассы «Екатеринбург – Серов» в Нижнетуринском районе столкнулись два грузовика и легковушка.
По предварительным данным, водитель «КАМАЗа», ехавший в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и врезался во впереди идущий грузовой автофургон «АФ 579900-02» и Opel Mokka. От удара фургон опрокинулся, а легковушку выкинуло на встречную полосу — к счастью, к новым столкновениям это не привело.
В результате ДТП пострадал 60-летний водитель автофургона. Люди в Opel не пострадали.
На водителя составили два протокола: по статье 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции и по статье 12.27 КоАП РФ за невыставление знака аварийной остановки. При беседе выяснилось, что водитель поворачивал направо, но не включил поворотник.
«Автоинспекторам водитель автомобиля "КАМАЗ" пояснил, что не смог своевременно остановить транспортное средство из-за скользкого дорожного покрытия»,
– сообщили в областном УГИБДД.
«Автоинспекторам водитель автомобиля "КАМАЗ" пояснил, что не смог своевременно остановить транспортное средство из-за скользкого дорожного покрытия»,

– сообщили в областном УГИБДД.
