Екатеринбургский водитель получил 10 суток ареста за отказ снять тонировку

В Екатеринбурге суд вынес строгое наказание водителю иномарки, систематически игнорировавшему закон. Его отправили за решётку из-за того, что он не хотел снимать тонировку стёкол.Автовладелец автомобиля «Мазда 6» неоднократно привлекался к ответственности за несоответствующую правилам тонировку стекол. Мужчина продолжал ездить с тонировкой, не выполняя законных требований сотрудников ГИБДД.В итоге, Чкаловский районный суд признал 32-летнего жителя города виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В качестве наказания суд назначил водителю административный арест сроком на 10 суток.Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает о важности соблюдения правил тонировки. Светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Нарушение этого требования снижает обзорность и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасна такая тонировка в тёмное время суток и в плохих погодных условиях. Мероприятие для возрастной категории 18+