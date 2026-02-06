Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями





– отметили в пресс-группе. «Всего же с начала февраля в полицию поступило несколько заявлений граждан, которые в сумме отдали мошенникам около 23 млн рублей. В связи с сохраняющейся тенденцией полицейские Екатеринбурга организовали на этой неделе масштабную профилактическую работу в учебных заведениях города, а в выходные вновь проводят обходы в жилом секторе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 20-летняя студентка, попав под влияние мошенников, сняла с маминой банковской карты почти полмиллиона рублей и исчезла вместе с деньгами. Найти и образумить девушку смогли сотрудники полиции.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, 3 февраля в полицию обратилась мать студентки, сообщившая, что накануне с её карты пропали 490 тысяч рублей, а дочь перестала выходить на связь. Оперативники сразу предположили, что пропавшая могла угодить в «сети» аферистов, и ориентировали на розыск девушки все отделы полиции Екатеринбурга.Вскоре пропавшую нашли. Она сидела в очереди в одном из банков. Полицейским девушка заявила, что с ней всё в порядке, но, несмотря на убеждения, её доставили в городское управление.Уже в полиции девушка рассказала, что с ней последние дни общались неизвестные, которые сначала представлялись работниками «социальных служб», а затем сотрудниками «Госуслуг». Они убедили девушку в том, что её личный кабинет взломан и ей срочно нужно передать им все деньги, чтобы уберечь их от кражи. Позже ей велели взять кредит и точно так же передать средства, но, к счастью, полицейские её нашли раньше, не позволив совершить ещё одну ошибку.Сообщается, что это не единственный такой случай. На этой неделе другая студентка точно так же попала под влияние мошенников и передала им 9 миллионов рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+