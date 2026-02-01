Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском полиция ищет водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
Скриншот из видео: телеграм-канал «Подслушано Каменск-Уральский»
В Каменске-Уральском Госавтоинспекция проверяет информацию о наезде на пешехода, попавшем на видео, опубликованное в социальных сетях. По данным ведомства, водитель покинул место происшествия.
По факту инцидента организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания водителя, скрывшегося с места ДТП.
Сотрудники полиции просят свидетелей и всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть Каменска-Уральского по телефону +7 (3439) 350-450. Мероприятие для возрастной категории 18+
По факту инцидента организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания водителя, скрывшегося с места ДТП.
Сотрудники полиции просят свидетелей и всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть Каменска-Уральского по телефону +7 (3439) 350-450. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
06 февраля 2026
06 февраля 2026
В Совхозном жестоко убили собаку
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
07 февраля 2026
07 февраля 2026