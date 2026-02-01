В Каменске-Уральском полиция ищет водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском Госавтоинспекция проверяет информацию о наезде на пешехода, попавшем на видео, опубликованное в социальных сетях. По данным ведомства, водитель покинул место происшествия.По факту инцидента организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания водителя, скрывшегося с места ДТП.Сотрудники полиции просят свидетелей и всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть Каменска-Уральского по телефону +7 (3439) 350-450. Мероприятие для возрастной категории 18+