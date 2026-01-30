Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы





– сообщили в управлении. «Освидетельствование зафиксировало запредельный показатель – 1,805 мг/л, что более чем в 11 раз превышает законный предел. Это состояние полной неадекватности, при котором человек не способен контролировать даже свои движения, не говоря о многокилограммовом автомобиле»,

Кадр из видео: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 6 февраля, в Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили более 20 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Самым пугающим оказался случай в Кировграде.Как рассказали в региональном УГИБДД, там остановили 46-летнего мужчину, который едва мог стоять на ногах и связно говорить.По словам водителя инспекторы поняли, что он сел за руль, чтобы доехать до магазина за новой порцией алкоголя.Сообщается, что с 7 по 9 февраля в регионе усилят проверки водителей. Мероприятие для возрастной категории 18+