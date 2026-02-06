Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге

Кадр из видео: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

– сказали в ГИБДД.



«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД. Водителям напоминаем, что при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, также не допускать выезд на красный сигнал светофора»,