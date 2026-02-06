Возрастное ограничение 18+
Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера в Екатеринбурге произошло три ДТП на пешеходных переходах, в результате которых пострадали дети. Об одном из происшествий мы писали накануне, но, как выяснилось, оно было не единственным за минувшую пятницу.
Как рассказали в городской ГИБДД, вторая авария произошла примерно в 13.10 на улице Крауля, в районе дома № 53. Момент попал на видеорегистратор виновника происшествия. На заснятых кадрах видно, что на светофоре для водителя загорелся запрещающий сигнал, но по каким-то причинам он не остановился, и сбил выбежавшего на пешеходный переход девятилетнего мальчика. В результате ДТП ребёнок получил травмы головы и ноги и был доставлен в ДГКБ № 9.
Третья авария произошла в 15.15 на улице Походной, в районе дома № 71, где Volkswagen Polo сбил 15-летнюю девочку. По предварительным данным, там произошла похожая ситуация: подросток переходила дорогу на «зелёный», когда на неё наехала машина. В результате девочка получила травму головы – её также увезли в ДГКБ № 9.
Кадр из видео: ГИБДД Екатеринбурга
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД. Водителям напоминаем, что при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, также не допускать выезд на красный сигнал светофора»,
– сказали в ГИБДД.
