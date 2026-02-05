Возрастное ограничение 18+
ГИБДД поделилась подробностями пяти ДТП под Ревдой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД поделились подробностями ДТП на 312-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», в районе Ревды, где произошло сразу пять автомобильных аварий.
Так, всё началось с водителя грузового DAF, превысившего безопасную скорость. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, после чего грузовик опрокинулся.
Вслед за ним грузовой FAW врезался в стоящий грузовик Volvo, после чего въехал в снежный вал у разделяющего встречные потоки ограждения.
Следом столкнулись Nissan Juke и КАМАЗ. Водитель легковой машины въехал в грузовик, когда тот применил экстренное торможение, чтобы не въехать в уже попавшие в ДТП автомобили.
Завершили серию ДТП внедорожник Lexus, водитель которого съехал с дороги и наехал на снежный вал, и грузовик Mercedes Actros, угодивший в кювет.
Также в УГИБДД по Свердловской области сообщили, что на участке, где произошли аварии, была выявлена «зимняя скользкость в виде стекловидного льда». В адрес обслуживающей организации выдано предписание на незамедлительное устранение недостатков.
