О пяти ДТП под Ревдой сообщает ГИБДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 312-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», в районе Ревды, произошло пять дорожно-транспортных происшествий, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Из-за ДТП движение сейчас организовано по одной полосе. Обстоятельства аварий выясняются.
«Количество участников аварий устанавливается инспекторами ДПС»,
– добавили в управлении.
