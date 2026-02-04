Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад после попытки похищения жителя Нижней Туры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об истории с попыткой похищения жителя Нижней Туры
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее в эфире НТВ сообщалось, что в Нижней Туре посреди оживлённой улицы напали на местного жителя. Его избили и пытались затолкать в машину, но остановились, заметив, что их снимают, –передаёт ресурс. Утверждается, что поводом для нападения стало неуважительное отношение потерпевшего к тёще местного бизнесмена: он якобы решил отомстить за это.
По данным телеканала, у нижнетуринца многочисленные переломы и ссадины, но в возбуждении уголовного дела, как сообщается, ему отказали. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в городе Нижней Туре группа местных жителей совершает противоправные действия в отношении других жителей города. В частности, сообщается об избиении мужчины из-за малозначительного повода»,
– говорится в сообщении Следкома.
