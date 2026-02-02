В Свердловской области в январе нашли живыми 50 пропавших человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Январь 2026 года стал непростым месяцем для поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. По данным волонтёров, за это время поступило 89 заявок о пропаже людей. Несмотря на сложные погодные условия, добровольцам удалось найти живыми 50 человек.Ещё в пяти случаях пропавшие были обнаружены погибшими. Девять заявок завершились тем, что удалось установить местонахождение родственников, а 13 человек к концу месяца оставались ненайденными. Кроме того, в шести случаях была установлена личность пропавших, ещё шесть обращений волонтёры отнесли к неподтверждённым заявлениям.Как отмечают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, январские поиски традиционно осложняются морозами, ветром и коротким световым днём. В холодную погоду быстрее разряжаются телефоны пропавших и оборудование поисковиков, а каждая минута на улице становится критичной для человека, оказавшегося в беде.Несмотря на это, добровольцы выезжали на поиски почти ежедневно, проверяли адреса, осматривали дворы и подъезды, обследовали возможные маршруты. В отряде подчёркивают, что в таких условиях особое значение имеют оперативность и слаженная работа команды, а также взаимная поддержка, без которой зимние поиски были бы невозможны. Мероприятие для возрастной категории 18+