Сразу в 16 местах в Екатеринбурге собираются запретить парковку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё в 16 местах в Екатеринбурге планируется установка знаков № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации.
Поставить их собираются на следующих улицах:
– Фрунзе, от Чапаева до Белинского;
– Стахановская, от Калинина до Уральских рабочих;
– 22 Партсъезда, от 40-летия Октября до Машиностроителей;
– Калинина, от Бакинских комиссаров до переулка Сосновый;
– Уральских рабочих, от Бакинских комиссаров до переулка Сосновый;
– Народного фронта, от Победы до переулка Никитина;
– Бакинских комиссаров, от Коммунистической до Осоавиахима;
– Токарей, от Крауля до Репина;
– Айвазовского, от Циолковского до Щорса;
– 40-летия Октября, от 22 Партсъезда до Банникова;
– Завокзальная, от Армавирской до дома №5/2 на Завокзальной;
– Прониной;
– Онежская;
– Библиотечная;
– Железнодорожников;
Также ограничения введут на внутриквартальном проезде от дома № 1 «А» по Советской до дома №29 на Солнечной.
Кроме этого, ещё на трёх улицах хотят ввести одностороннее движение. Речь идёт о улицах Краснофлотцев (от Даниловской до Ползунова), Замятина (от Ползунова до Даниловской), Даниловская (от Замятина до Краснофлотцев).
Изменения отмечены на этой карте.
