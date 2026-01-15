Возрастное ограничение 18+
15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
Фото: «Подслушано Заречный» / vk.com/inkognitozarechny
Минувшей ночью в деревне Боярка под Белоярским сгорела конюшня конного клуба «Добрая лошадь». Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили МЧС.
Согласно оперативной сводке, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовали огонь в 03.25 и потушили полностью в 04.55. Вели борьбу с пожаром четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате ЧП пострадал один человек.
По данным Е1.ru, в огне также погибли 15 лошадей. Владельцы, чьи кони там содержались, рассказали изданию, что помещение обогревалось тепловыми пушками и самодельной системой отопления. При этом они утверждают, что камеры и противопожарные системы там отсутствовали.
В самом конном клубе инцидент ещё не комментировали. Причина пожара также пока неизвестна. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно оперативной сводке, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовали огонь в 03.25 и потушили полностью в 04.55. Вели борьбу с пожаром четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате ЧП пострадал один человек.
Фото: МЧС Свердловской области
По данным Е1.ru, в огне также погибли 15 лошадей. Владельцы, чьи кони там содержались, рассказали изданию, что помещение обогревалось тепловыми пушками и самодельной системой отопления. При этом они утверждают, что камеры и противопожарные системы там отсутствовали.
В самом конном клубе инцидент ещё не комментировали. Причина пожара также пока неизвестна. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
15 января 2026
15 января 2026
Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
21 января 2026
21 января 2026