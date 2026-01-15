Возрастное ограничение 18+

15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским

12.47 Пятница, 23 января 2026
Фото: «Подслушано Заречный» / vk.com/inkognitozarechny
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Минувшей ночью в деревне Боярка под Белоярским сгорела конюшня конного клуба «Добрая лошадь». Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили МЧС.

Согласно оперативной сводке, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовали огонь в 03.25 и потушили полностью в 04.55. Вели борьбу с пожаром четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате ЧП пострадал один человек.


Фото: МЧС Свердловской области


По данным Е1.ru, в огне также погибли 15 лошадей. Владельцы, чьи кони там содержались, рассказали изданию, что помещение обогревалось тепловыми пушками и самодельной системой отопления. При этом они утверждают, что камеры и противопожарные системы там отсутствовали.

В самом конном клубе инцидент ещё не комментировали. Причина пожара также пока неизвестна.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
15 января 2026
Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
21 января 2026
За сутки в Свердловской области потушили 29 пожаров, спасён один человек
18 января 2026
В Свердловской области за сутки потушили 23 пожара, в селе Мраморское обнаружили погибшую
17 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK