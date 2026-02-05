Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржец едва не остался без машины из-за загоревшегося вейпа

12.20 Четверг, 5 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
У жителя Екатеринбурга едва не сгорела машина из-за забытой под сиденьями электронной сигареты.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, четыре месяца назад екатеринбуржец забыл в машине вейп, и на днях, когда выходил на улицу, заметил, что в автомобиле что-то дымится. Оказалось, что это загорелась электронка, а вместе с ней и сиденье с резиновым ковриком.

Предположительно, возгорание произошло из-за заклинившей на раскалённой спирали кнопки.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
