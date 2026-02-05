Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржец едва не остался без машины из-за загоревшегося вейпа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
У жителя Екатеринбурга едва не сгорела машина из-за забытой под сиденьями электронной сигареты.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, четыре месяца назад екатеринбуржец забыл в машине вейп, и на днях, когда выходил на улицу, заметил, что в автомобиле что-то дымится. Оказалось, что это загорелась электронка, а вместе с ней и сиденье с резиновым ковриком.
Предположительно, возгорание произошло из-за заклинившей на раскалённой спирали кнопки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, четыре месяца назад екатеринбуржец забыл в машине вейп, и на днях, когда выходил на улицу, заметил, что в автомобиле что-то дымится. Оказалось, что это загорелась электронка, а вместе с ней и сиденье с резиновым ковриком.
Предположительно, возгорание произошло из-за заклинившей на раскалённой спирали кнопки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 200 упаковок жидкостей для вейпа изъяли в Ревде
05 февраля 2026
05 февраля 2026