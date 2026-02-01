Возрастное ограничение 18+

«Росгосстраху» отказали во взыскании денег с пострадавших от пожара свердловчан

19.24 Четверг, 5 февраля 2026
Фото: МЧС по Свердловской области
Артёмовский городской суд Свердловской области вынес решение в пользу многодетной семьи, потерявшей дом в огне. Суд отказал страховой компании «Росгосстрах» во взыскании с них почти 600 тысяч рублей. Указанную сумму компания ранее выплатила соседу, чьё имущество пострадало от того же пожара, а затем потребовала вернуть через суброгацию.

Инцидент произошёл в мае 2025 года в деревне Сохарево Режевского района. Пожар повредил несколько строений, включая дом, где проживала семья с несовершеннолетними детьми. Страховая компания, выплатив соседу возмещение, подала иск к владельцам дома, где началось возгорание, обвинив их в плохом содержании электропроводки. Однако в ходе судебного разбирательства были изучены заключение пожарной экспертизы и показания свидетелей. Установлено, что пожар возник из-за теплового проявления тока в гараже, причем семья в доме на тот момент фактически не жила. Эксперты указали на возможную внешнюю причину — хронические перепады напряжения из-за устаревшей трансформаторной подстанции 1980-х годов.

Следственные органы отказались возбуждать уголовное дело, не найдя состава преступления. Суд согласился с этим, отметив, что вина ответчиков в возникновении пожара не доказана. Не было установлено никаких противоправных или неосторожных действий с их стороны.
Суд постановил, что без доказанной вины нет оснований для взыскания ущерба через суброгацию. Таким образом, в удовлетворении исковых требований «Росгосстраха» на сумму свыше 588 тысяч рублей было полностью отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
