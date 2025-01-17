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Под окнами дома на Советской в Екатеринбурге обнаружили тело подростка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге окнами многоэтажного дома на улице Советской, 39 обнаружили тело подростка. Его заметили прохожие.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», юноша свёл счёты с жизнью. Однако официально подтверждения этой версии пока нет. Сообщается, что ему было 15 лет.
В СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать трагедию.
Напомним, на прошлой неделе на улице Высоцкого покончил с собой другой мальчик того же возраста. Тогда в СМИ сообщалось, что после его смерти было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», юноша свёл счёты с жизнью. Однако официально подтверждения этой версии пока нет. Сообщается, что ему было 15 лет.
В СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать трагедию.
Напомним, на прошлой неделе на улице Высоцкого покончил с собой другой мальчик того же возраста. Тогда в СМИ сообщалось, что после его смерти было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
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