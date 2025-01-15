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Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию

14.16 Среда, 22 января 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Свердловские власти обещают Ирбитскому молочному заводу выделить в 2025 году свыше 400 миллионов рублей. Эти деньги хотят использовать для реконструкции и автоматизации производства, а также закупки нового оборудования, что позволит увеличить объёмы продукции.

«Сегодня Ирбитский молокозавод – это мощный производственный комплекс, перерабатывающий порядка 180 тысяч тонн молока в год. Всё сырьё предприятие получает от поставщиков Свердловской области»,

– отметила замминистра Минагроторга региона Светлана Терехова.


Ожидается, что на выделенные заводу средства будут организованы два новых участка: по производству термостатной продукции и розлива молочных продуктов.

Кроме этого, на участке по производству йогуртов хотят поставить автоматическую линию производства фасовки и укладки продукции с системой охлаждения. Аппарат для фасовки намерены установить и в цехе с твороженными десертами. Сейчас всё фасуют вручную.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:01 За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
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11:29 Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
11:25 В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
10:48 ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей
10:34 В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
09:46 В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
09:34 При пожаре в Верхотурье пострадал двухгодовалый мальчик
09:17 После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:30 На трассе Пермь–Екатеринбург зафиксированы серьёзные проблемы с уборкой снега
21:42 В Верхней Пышме пройдёт творческая встреча с мультипликатором Алексеем Караевым
21:14 В Карпинске мужчина обвиняется в убийстве коллеги из-за громкой музыки
20:46 На прошлой неделе 9,5 тысяч нарушений ПДД и 824 ДТП зафиксировали в Свердловской области
20:15 В Татьянину ночь экскурсию по Екатеринбургу поведут три Татьяны
19:47 В Екатеринбурге задержали опасных вымогателей
17:53 В гостинице «Большой Урал» потушили пожар
17:37 Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения
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