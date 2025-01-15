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Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти обещают Ирбитскому молочному заводу выделить в 2025 году свыше 400 миллионов рублей. Эти деньги хотят использовать для реконструкции и автоматизации производства, а также закупки нового оборудования, что позволит увеличить объёмы продукции.
Ожидается, что на выделенные заводу средства будут организованы два новых участка: по производству термостатной продукции и розлива молочных продуктов.
Кроме этого, на участке по производству йогуртов хотят поставить автоматическую линию производства фасовки и укладки продукции с системой охлаждения. Аппарат для фасовки намерены установить и в цехе с твороженными десертами. Сейчас всё фасуют вручную.
«Сегодня Ирбитский молокозавод – это мощный производственный комплекс, перерабатывающий порядка 180 тысяч тонн молока в год. Всё сырьё предприятие получает от поставщиков Свердловской области»,
– отметила замминистра Минагроторга региона Светлана Терехова.
Ожидается, что на выделенные заводу средства будут организованы два новых участка: по производству термостатной продукции и розлива молочных продуктов.
Кроме этого, на участке по производству йогуртов хотят поставить автоматическую линию производства фасовки и укладки продукции с системой охлаждения. Аппарат для фасовки намерены установить и в цехе с твороженными десертами. Сейчас всё фасуют вручную.
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