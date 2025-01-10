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Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью на глазах у жены с ребёнком
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге в доме Академика Постовского, 17А произошла трагедия. Мужчина свёл счёты с жизнью на глазах у жены с ребёнком.
Его тело обнаружили под окнами дома около двух часов ночи. Погибшему на вид было 35 лет.
Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По данным информагентства, силовики долго не могли опросить супругу погибшего из-за того, что она долго рыдала и не могла успокоиться. Рядом с ней в это время оставался ребёнок.
Комментировать трагедию в СК не стали.
Его тело обнаружили под окнами дома около двух часов ночи. Погибшему на вид было 35 лет.
Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По данным информагентства, силовики долго не могли опросить супругу погибшего из-за того, что она долго рыдала и не могла успокоиться. Рядом с ней в это время оставался ребёнок.
Комментировать трагедию в СК не стали.
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