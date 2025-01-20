Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о застрявшем в лифте человеке в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге лифт повёз человека с полуоткрытыми дверями и застрял между первым и вторым этажами. Пассажир не пострадал, но выбраться самостоятельно опасается.
Инцидент произошёл во втором подъезде дома на Бебеля, 158, сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ».
По данным ресурса, в доме есть второй лифт, но он в очень плохом состоянии. Его, как утверждают жильцы дома, обещали поменять год назад, но так и не сделали это. Заменили лифт якобы только в первом подъезде.
Инцидент произошёл во втором подъезде дома на Бебеля, 158, сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ».
По данным ресурса, в доме есть второй лифт, но он в очень плохом состоянии. Его, как утверждают жильцы дома, обещали поменять год назад, но так и не сделали это. Заменили лифт якобы только в первом подъезде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
21 января 2025
21 января 2025
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
14 января 2025
14 января 2025