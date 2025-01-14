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В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве

20.45 Среда, 22 января 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В Свердловской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. Бывший генеральный директор ООО «Медицинская компания ЮНИКС обвиняется в хищении более 594,6 миллиона рублей у одного из банков.

Как выяснило следствие, с начала 2017 по февраль 2018 года руководитель компании, зная о плачевном финансовом положении организации, продолжал создавать видимость успешной коммерческой деятельности. Для этого он давал подчинённым, не знавшим о его преступных намерениях, указания представлять в банк поддельные финансовые документы. В них содержались ложные сведения о стабильном доходе компании, о наличии источников для погашения кредита и о гарантийном поручительстве бенефициара бизнеса.

На основании предоставленных данных банк принял решение об открытии кредитной линии на сумму более 594 миллионов рублей. Однако обвиняемый изначально не планировал возвращать средства, направляя их на иные цели. В итоге, ущерб банку превысил полмиллиарда рублей.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение, и дело уже передано в Ленинский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения. Обвиняемому грозит серьёзное наказание за преступление, квалифицированное по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «мошенничество в сфере кредитования с использованием служебного положения в особо крупном размере».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:30 День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
18:54 Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче
18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
15:38 В стенах Свердловского областного суда открылась выставка работ выпускников художественной школы
15:17 СМИ сообщают о застрявшем в лифте человеке в Екатеринбурге
14:16 Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию
13:49 Уральские учёные нашли новое применение получаемым при производстве бумаги отходам
13:08 В Красноуфимске по обвинению в совершении теракта задержали подростков
12:27 У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
12:01 За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
11:42 С нижнетагильского «Водоканала» вызскали 1,4 миллиона за загрязнение двух рек
11:29 Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
11:25 В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
10:48 ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей
10:34 В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
09:46 В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
09:34 При пожаре в Верхотурье пострадал двухгодовалый мальчик
09:17 После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:30 На трассе Пермь–Екатеринбург зафиксированы серьёзные проблемы с уборкой снега
21:42 В Верхней Пышме пройдёт творческая встреча с мультипликатором Алексеем Караевым
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