В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. Бывший генеральный директор ООО «Медицинская компания ЮНИКС обвиняется в хищении более 594,6 миллиона рублей у одного из банков.Как выяснило следствие, с начала 2017 по февраль 2018 года руководитель компании, зная о плачевном финансовом положении организации, продолжал создавать видимость успешной коммерческой деятельности. Для этого он давал подчинённым, не знавшим о его преступных намерениях, указания представлять в банк поддельные финансовые документы. В них содержались ложные сведения о стабильном доходе компании, о наличии источников для погашения кредита и о гарантийном поручительстве бенефициара бизнеса.На основании предоставленных данных банк принял решение об открытии кредитной линии на сумму более 594 миллионов рублей. Однако обвиняемый изначально не планировал возвращать средства, направляя их на иные цели. В итоге, ущерб банку превысил полмиллиарда рублей.Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение, и дело уже передано в Ленинский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения. Обвиняемому грозит серьёзное наказание за преступление, квалифицированное по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «мошенничество в сфере кредитования с использованием служебного положения в особо крупном размере».