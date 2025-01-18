В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза





– отметил Дмитрий Монахов. «В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и тому подобному»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В декабре 2024 года специалисты компании-провайдера RED Security, специализирующегося на кибербезопасности, зафиксировали в два раза больше DDoS-атак на сайты организаций из сфер услуг и здравоохранения, чем регистрировалось в октябре.Как рассказали Вечерним ведомостям представители компании, наиболее заметный прирост объёма DDoS-атак в четвёртом квартале минувшего года был в сфере услуг: в декабре, по сравнению с октябрем, рост цифровых нападений вырос в 2,9 раза. Кибератакам подвергались как сайты компаний, занимающихся организацией развлечений и туризмом, так и порталы аналитических сервисов и компаний, предоставляющих услуги бухгалтерского учёта.Рост объёма атак на сферу услуг в конце четвертого квартала технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов объяснил сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения.Также в декабре от DDoS-нападок пришлось активнее защищать интернет-ресурсы медицинских организаций – их атаковали в 2,1 раза чаще, чем в октябре.При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.Самая продолжительная в 2024 году DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Security длилась свыше 72 часов. От двух таких атаках удалось защитить компании финансовой сферы и IT-отрасли. А самую мощную из всех отражённых в 2024 году атак, удалось зарегистрировать при защите крупной сибирской компании, также из сферы IT. Её интенсивность была свыше 250 Гбит/с