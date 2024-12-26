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Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
Чаще всего воры изучают жилище и достаток хозяев заранее
Фото: Вечерние ведомости
В период новогодних каникул количество квартирных краж, как показывает статистика, резко увеличивается. Причём, часто бывает так, что хозяева, сами того не подозревая, заранее дают преступникам всю необходимую информацию.
Чаще всего злоумышленники изучают квартиру именно заранее. «Например, приходят под видом мастеров из газовой службы. Еще они могут прийти под видом организаторов соцопроса», — отмечают специалисты охранных систем Гольфстрим. Вместе с МТС Travel они рассказали о том, как подготовить квартиру к праздникам с точки зрения безопасности и на что обратить внимание.
Так, «газовики» и «социологи», которые обходят квартиры, заранее составляют представление о жилье, об уровне достатка хозяев, подмечают ценные вещи. Если с хозяевами удается разговориться, то попутно могут выведать о планах на праздники (например, через какую-то «личную историю», чтобы спровоцировать на диалог). Или, если это некий «соцопрос», то прямые вопросы о доходах, планах, командировках или графике работы могут задавать по списку якобы для исследовательских целей.
В зону риска также попадают активные пользователи соцсетей. «Если вы делаете посты с геолокацией и сообщаете, что купили билеты на новогодний отдых, это хорошая наводка для воров», — предупреждают специалисты. Порой эмоциональные посты о том, что «вся семья, наконец, выбралась в путешествие» могут стоить ценного имущества. Злоумышленники могут пробить адрес, где вы живете, и даты, когда вас не будет дома.
Между тем, «продвинутые» домушники могут использовать и более хитрые способы разузнать, как давно хозяева в отъезде. «Например, они могут изучать почтовые ящики в подъезде — если корреспонденция давно не вынималась, то хозяина нет дома», — отмечают специалисты.
Также злоумышленники могут использовать так называемые хенгеры — рекламные листовки развешивают на ручки дверей (как в отелях, где используются таблички «Не беспокоить»). Обычно хозяева такие листовки снимают сразу, как только увидят. А если хенгер долгое время остается нетронутым и висит на ручке двери, следовательно, хозяева в отъезде. В этом случае специалисты рекомендуют простой, но проверенный метод: попросить соседей, которым вы доверяете, забирать почту и убирать рекламные листовки с дверей.
Специалисты также назвали самые распространенные способы проникнуть в квартиру, которые используют грабители. Речь идёт об окнах, дверях и балконах. Так, например, пластиковые окна при всем своем удобстве имеют серьезный недостаток — воры могут воспользоваться отмычкой в уязвимом месте окна, где смыкаются створки, говорят специалисты. Впрочем, они отмечают, что есть специальная фурнитура против взлома (например, грибовидные цапфы), которая помогает створке плотнее прилегать к раме.
При проникновении в квартиру через входную дверь воры нередко используют домкрат, срезают петли, ломают замки или пользуются отмычками. Чтобы обезопасить жилище, специалисты рекомендуют поставить противовзломную дверь. Например, распилить такую дверь болгаркой у злоумышленников не получится — из-за особенностей материала пила вязнет в металле. В качестве дополнительной защиты можно установить замки разных типов — сувальдный и цилиндровый. «Взламывают их по-разному — сувальдный поддается только отмычке, а цилиндровый обычно выламывают из двери. Необходимость возиться с разными типами замков задержит воров», — говорят специалисты.
Также в качестве комплексного способа защиты рекомендуется установить в квартире охранную систему. При ее выборе стоит обратить внимание на оперативность выезда бригады, интеграцию системы со смартфоном, наличие нескольких типов связи (например, GSM и Wi-Fi или Ethernet), аккумулятор на случай перебоев с электричеством.
Добавим, что новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней. Помимо традиционных походов в гости к родственникам и друзьям, многие россияне планируют длительные поездки. Так, например, по данным МТС Travel, каждый десятый россиянин планирует отмечать Новый год в путешествии.
Чаще всего злоумышленники изучают квартиру именно заранее. «Например, приходят под видом мастеров из газовой службы. Еще они могут прийти под видом организаторов соцопроса», — отмечают специалисты охранных систем Гольфстрим. Вместе с МТС Travel они рассказали о том, как подготовить квартиру к праздникам с точки зрения безопасности и на что обратить внимание.
Так, «газовики» и «социологи», которые обходят квартиры, заранее составляют представление о жилье, об уровне достатка хозяев, подмечают ценные вещи. Если с хозяевами удается разговориться, то попутно могут выведать о планах на праздники (например, через какую-то «личную историю», чтобы спровоцировать на диалог). Или, если это некий «соцопрос», то прямые вопросы о доходах, планах, командировках или графике работы могут задавать по списку якобы для исследовательских целей.
В зону риска также попадают активные пользователи соцсетей. «Если вы делаете посты с геолокацией и сообщаете, что купили билеты на новогодний отдых, это хорошая наводка для воров», — предупреждают специалисты. Порой эмоциональные посты о том, что «вся семья, наконец, выбралась в путешествие» могут стоить ценного имущества. Злоумышленники могут пробить адрес, где вы живете, и даты, когда вас не будет дома.
Между тем, «продвинутые» домушники могут использовать и более хитрые способы разузнать, как давно хозяева в отъезде. «Например, они могут изучать почтовые ящики в подъезде — если корреспонденция давно не вынималась, то хозяина нет дома», — отмечают специалисты.
Также злоумышленники могут использовать так называемые хенгеры — рекламные листовки развешивают на ручки дверей (как в отелях, где используются таблички «Не беспокоить»). Обычно хозяева такие листовки снимают сразу, как только увидят. А если хенгер долгое время остается нетронутым и висит на ручке двери, следовательно, хозяева в отъезде. В этом случае специалисты рекомендуют простой, но проверенный метод: попросить соседей, которым вы доверяете, забирать почту и убирать рекламные листовки с дверей.
Специалисты также назвали самые распространенные способы проникнуть в квартиру, которые используют грабители. Речь идёт об окнах, дверях и балконах. Так, например, пластиковые окна при всем своем удобстве имеют серьезный недостаток — воры могут воспользоваться отмычкой в уязвимом месте окна, где смыкаются створки, говорят специалисты. Впрочем, они отмечают, что есть специальная фурнитура против взлома (например, грибовидные цапфы), которая помогает створке плотнее прилегать к раме.
При проникновении в квартиру через входную дверь воры нередко используют домкрат, срезают петли, ломают замки или пользуются отмычками. Чтобы обезопасить жилище, специалисты рекомендуют поставить противовзломную дверь. Например, распилить такую дверь болгаркой у злоумышленников не получится — из-за особенностей материала пила вязнет в металле. В качестве дополнительной защиты можно установить замки разных типов — сувальдный и цилиндровый. «Взламывают их по-разному — сувальдный поддается только отмычке, а цилиндровый обычно выламывают из двери. Необходимость возиться с разными типами замков задержит воров», — говорят специалисты.
Также в качестве комплексного способа защиты рекомендуется установить в квартире охранную систему. При ее выборе стоит обратить внимание на оперативность выезда бригады, интеграцию системы со смартфоном, наличие нескольких типов связи (например, GSM и Wi-Fi или Ethernet), аккумулятор на случай перебоев с электричеством.
Добавим, что новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней. Помимо традиционных походов в гости к родственникам и друзьям, многие россияне планируют длительные поездки. Так, например, по данным МТС Travel, каждый десятый россиянин планирует отмечать Новый год в путешествии.
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